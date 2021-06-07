«التجارة» تشهِّر بـ10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد.. وتكشف عن عقوبتهم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهرت وزارة التجارة بـ10 أشخاص قاموا بإصدار شيكات بدون رصيد، كما كشفت الوزارة عن العقوبات المقررة بحقهم. وأعلنت وزارة التجارة عن أسمائهم وهم : 1- عبدالله حسين سعيد القحطاني.

– عقوبته : السجن لمدة شهر وغرامة ثلاثة آلاف ريال مع التشهير على نفقته. 2- وليد عقيل فداع الشمري.

– عقوبته: السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف ريال مع التشهير على نفقته. 3- مطلق فيصل مطلق السبيعي.

-عقوبته: السجن لمدة شهرين وغرامة أربعة آلاف ريال مع التشهير على نفقته. 4- مطلق فيصل مطلق السبيعي.

– عقوبته: السجن لمدة شهرين وغرامة ستة آلاف ريال مع التشهير على نفقته. 5 – هادي حسين محمد آل ساري.

– عقوبته : غرامة خمسمائة ريال مع التشهير على نفقته. 6- سعيد عبدالرب سعيد شملان.

عقوبته: السجن لمدة أربعة أشهر وغرامة سبعة آلاف ريال مع التشهير على نفقته. 7- حسام عبد العزيز حمزة حلواني.

– عقوبته: غرامة خمسة آلاف ريال مع التشهير على نفقته. 8- عبدالله حسين سعيد القحطاني.

– عقوبته: السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ألف ريال مع التشهير على نفقته. 9- فيصل ناصر عبدالله الصنيعي.

– عقوبته السجن لمدة ستة أشهر وغرامة ستة آلاف ريال مع التشهير على نفقته. 10- محمد مبارك فهاد آل فاران.

– عقوبته: غرامة خمسة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

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