شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء «فهد السديري».. وتكليف «القنون» خلفاً له والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الشركة “السعودية للكهرباء”، موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 6 يونيو 2021، على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة “فهد بن حسين السديري” من منصبه اعتباراً من تاريخ 7 يونيو 2021، لظروفه الخاصة.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إن مجلس الإدارة وافق على تكليف المهندس “خالد بن حمد القنون”، بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً 7 يونيو 2021 وحتى إشعار آخر.

وبينت الشركة أن القنون، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وشغل العديد من المناصب في الشركة السعودية للكهرباء خلال 31 سنة، وهو عضو في عدد من مجالس إدارات الهيئات واللجان المحلية.