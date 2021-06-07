تعرف على موعد طرح فيلم كريم عبدالعزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للفنان المصري كريم عبدالعزيز عن موعد طرح العمل بالسينمات.



الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وإخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى 7 يوليو/تموز المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة الملصق الرسمي للعمل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "من ٧/٧ في كل سينمات مصر والدول العربية (البعض لا يذهب للمأذون مرتين، كريم عبدالعزيز دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني)".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب كريم عبدالعزيز كل من دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، تارا عماد، وظهور خاص لأحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.