توزيع أكثر من 300 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت احصائيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنه تم إعطاء أكثر من 300 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد بحلول يوم الأحد.



ووفقاً لأرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فإن 63.5 % تقريبا من جميع البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بينما حصل أكثر من 52 % ممن هم فوق سن 18 عاماً على التطعيم بالكامل فعلياً.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو (آيار) الماضي أن إدارته تهدف لأن يحصل 70 % من البالغين في البلاد على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد19- بحلول 4 يوليو(تموز)، الذكرى السنوية للاحتفال بعيد الاستقلال.

وحصل 86.3 % من بين الفئة الأكثر تعرضاً للخطر الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً على جرعة واحدة على الأقل بينما تلقى 75.5 % منهم التطعيم بالكامل.

ومنذ بدء حملة التطعيم في منتصف كانون أول/ديسمبر، تم إعطاء ما يتجاوز 301 مليون جرعة في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة.