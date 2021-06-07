موظفو "أبل" يرفضون العودة إلى العمل المكتبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

رفض موظفو شركة "أبل" الأمريكية خطة الرئيس التنفيذي الجديدة، تيم كوك، بالعودة للعمل من المكتب 3 أيام في الأسبوع، بدءا من شهر سبتمبر المقبل.



وكتب 80 موظفاً في رسالة لتيم كوك يطالبونه بإعادة التفكير في خططه بشأن العودة إلى العمل المكتبي، مطالبين بنهج مرن يمكن أولئك الذين يرغبون في العمل عن بعد القيام بذلك، وفق "سبوتنيك"..

وجاء في الرسالة: "نود أن ننتهز الفرصة للتعبير عن قلق متزايد بين زملائنا، إن سياسة العمل المرنة عن بعد، والتواصل حولها، قد أجبرت بعض زملائنا على الاستقالة، ويشعر الكثير منا أنه يتعين علينا الاختيار بين عائلاتنا، ورفاهيتنا، أو أن نكون جزءًا من شركة أبل".

تأتي رسالة الموظفين بعد يومين من إخطار تيم كوك موظفيه في رسالة عبر البريد إلكتروني، يطلب منهم العودة إلى مكاتبهم بدءًا من شهر سبتمبر المُقبل.

وطلب كوك في رسالته من معظم الموظفين الحضور إلى المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، بدءًا من الأول من شهر سبتمبر المُقبل، مع خيار العمل عن بعد يومي الأربعاء والجمعة، وستعود الفرق التي تحتاج إلى العمل بشكل شخصي من 4 إلى 5 أيام في الأسبوع.