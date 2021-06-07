ميجان ماركل تضع مولودتها وتختار لها اسم "ليليبيت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضعت ميجان دوقة ساسكس مولودها الثاني وجاء بنتا اختارت لها وزوجها الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، اسم "ليليبيت".



الاسم استلهماه من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة هاري الراحلة.

ولدت ليليبيت "ليلي" ديانا ماونتباتن-وندسور، الجمعة، في مستشفى سانتا باربارا بكاليفورنيا، وحضر هاري الولادة.

وجاء ميلادها بعد عام صعب على الزوجين اللذين تخليا عن واجباتهما الملكية وانتقلا إلى الولايات المتحدة للعيش بشكل أكثر استقلالية.

وقال هاري وميجان في بيان: "يوم 4 من يونيو من الله علينا بوصول ابنتنا ليلي. وهي أروع مما كان يمكن أن نتصور، ونحن ممتنون للحب والدعاء الذي غمرنا من مختلف أرجاء العالم".

وأضاف البيان: "نشكركم على كرمكم ودعمكم المستمرين خلال هذه الفترة الخاصة جدا من حياة أسرتنا".

وقال السكرتير الصحفي للزوجين إن الأم والابنة في حالة صحية جيدة وعادتا لمنزلهما.

وكانت الملكة إليزابيث تلقب في طفولتها بليليبيت. وجاء قرار هاري وميجان تسميه ابنتهما على اسم الملكة التي تبلغ من العمر 95 عاما بعد أقل من شهرين على وفاة زوجها الأمير فيليب.

ولقيت ديانا، زوجة الأمير تشارلز السابقة ووالدة هاري وشقيقه الأكبر وليام، حتفها في حادث سيارة بباريس عام 1997.

وأعلنت ميجان، 39 عاما، حملها في بنت خلال مقابلة تلفزيونية عاصفة أجرتها معها مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري في مارس/آذار، واتهمت فيه الأسرة المالكة بالعنصرية، وقالت إنها كانت تعاني من ميول انتحارية في أيام زواجها الأولى.

وألقت المقابلة بالأسرة المالكة في أتون أزمة، فعمقت خلافا بين هاري وبين وليام ووالده الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا.

وتحدث هاري (36 عاما) في الآونة الأخيرة عن مدى تفاقم شعوره بالصدمة والفقد عندما اضطر، وهو ابن 12 عاما، إلى المشي خلف نعش والدته ديانا في موكب جنازتها تحت مرأى ومسمع وسائل الإعلام العالمية.

وولد آرتشي ابن هاري وميجان الأول عام 2019.