إعلام: اغتيال عقيد في المخابرات العراقية شرقي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النيران باتجاه الضابط في منطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية.

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وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم أسفر عن سقوط الضابط قتيلا في الحال.

ويأتي الإعلان عن اغتيال عقيد المخابرات في اليوم التالي لإعلان الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على "إرهابي" وضبط حزام ناسف وصواريخ في محافظتي ديالى ونينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إن معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وردت لمفاصلها الاستخبارية في قيادتي عمليات ديالى وغرب نينوى، بشأن مكان "الإرهابي".

وأكدت هذه المعلومات تواجد أحد الإرهابيين في ديالى، ووجود أسلحة وعتاد وصواريخ وحزام ناسف.

وعلى إثر هذه المعلومات نجحت مفارز الاستخبارات العسكرية في إلقاء القبض على "الإرهابي"، وضبط كدستين من العتاد.

وضم العتاد حزاما ناسفا، و5 كغم من مادة الـ C4، و2 كغم من مادة الـ TNT، و35 قذيفة هاون مختلفة العيارات، وصاروخي غراد و4 صواريخ كاتيوشا.