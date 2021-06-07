شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد البرقوق الأحمر والأسود لصحة الجسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

البرقوق من الفواكه الصيفية اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يقي من بعض الأمراض ويعزز صحة الشعر والبشرة.



ويساعد البرقوق أيضاً في إنقاص الوزن وهو مفيد للمرأة الحامل، وفيما يلي إليكم أهم فوائد البرقوق للصحة.

فوائد البرقوق الأحمر:

البرقوق يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ويعد مصدراً جيداً للعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة مما يجعل منه فاكهة مثالية.

البرقوق يعزز الجهاز المناعي ويساعده على العمل بشكل جيّد، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين سي وهو من الفيتامينات التي تزيد من امتصاص الحديد بالجسم.

يعد البرقوق مصدراً جيداً للألياف الصحية مما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وحمايته من المشكلات المختلفة التي من الممكن أن يتعرض إليها.

البرقوق به نسبة عالية من البوتاسيوم وهذا له دور في التقليل من الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، فضلاً على أنه يحمي من ارتفاع ضغط الدم، ويقي من التعرض إلى السكتة الدماغية.

أشارت دراسة ذكرها موقع "Medical news today" إلى أن البرقوق يقلل من ارتفاع الكوليسترول بالدم، حيث أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون البرقوق بشكل يومي ينخفض لديهم مستوى الكوليسترول الضار ويدعم الكوليسترول الجيد.

البرقوق يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على مهاجمة الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا، مما يقي من الأمراض السرطانية.

أثبتت الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في البرقوق تقلل من معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

فوائد البرقوق الأسود:

يحتوي البرقوق الأسود على نسبة عالية من الحديد مما يساعد على زيادة إنتاج الهيموجلوبين بالدم، وهذا يقي من الأنيميا وأمراض فقر الدم.

غني بفيتامين أ وفيتامين سي مما يساعد على تحسين صحة العينين والجلد والوقاية من الأمراض التي من الممكن أن تصيبهما.

يحتوي على الخصائص المضادة للبكتيريا مما يحمي من التعرض إلى الالتهابات والحماية من العدوى.

البرقوق الأسود يحتوي على البيتا كاروتين مما يعزز مناعة الجسم والحماية من الأمراض.

الوقاية من الإصابة بالإمساك، فضلاً على أنه يحسن حركة الأمعاء.

فوائد البرقوق للحامل:

البرقوق يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للحامل ومنها الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، مما يحمي صحة الحامل من التعرض للأمراض.

يقي من إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية والإصابة بأنواع العدوى التي من الممكن أن يتعرض إليها الجنين والأم.

يساعد على تعديل الحالة المزاجية السيئة التي تتعرض إليها الحامل في هذه الفترة وهذا بفضل الفيتامينات والمعادن.

يعزز الدورة الدموية في جسم الحامل وهذا بفضل فيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد بالجسم مما يحمي المرأة من الإصابة بالأمراض ومنها الأنيميا.

التخلص من الإمساك الذي يصيب الحامل والتي تتعرض له في الأشهر الأخيرة من الحمل.

البرقوق يحتوي على مركبات الفينول وأيضا البوتاسيوم والبورون، وهذه العناصر تساعد على تعزيز بناء عظام الجنين.

يقي من الإصابة بمرض السكري التي تزداد فرصة الإصابة به أثناء الحمل.

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فوائد البرقوق للتخسيس:

البرقوق من أهم الفواكه للتخسيس حيث إنه منخفض السعرات الحرارية، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

يساعد على الشعور بالشبع وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

يحتوي البرقوق على نسبة كبيرة من الماء مما يجعله جيداً لإنقاص الوزن.

بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق، فإنه يساعد على تعزيز فقدان الوزن.

فوائد البرقوق للبشرة:

الحماية من أشعة الشمس وهذا لأن البرقوق يحتوي على مضادات الأكسدة.

الوقاية من علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة.

المساعدة في علاج البقع الداكنة والكلف والنمش الذي يصيب البشرة.

التقليل من الحبوب والندبات الموجودة على البشرة.

تجديد خلايا الجلد والتخلص من الجلد الميت.

يمكنك تطبيق ماسك من البرقوق للبشرة وهذا من خلال خلط كميات متساوية من عصير البرقوق وعسل النحل، ويتم وضعها على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة، وتشطف البشرة بالماء الفاتر، وهو يعتبر ماسك مفيد للبشرة ويحميها من جميع المشكلات التي من الممكن أن تصيبها.

فوائد البرقوق للشعر:

بفضل العناصر الغذائية المتعددة الموجودة في البرقوق فإنه يفيد البشرة ومن فوائده:

تعزيز نمو الشعر وإطالته.

حماية الشعر من التساقط والتقصف.

تغذية بصيلات الشعر حيث أنه يحتوي على الحديد الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس.

يمكنك استخدام وصفة من البرقوق للشعر وهذا من خلال خلط القليل من عصير البرقوق مع بيضة واحدة، ويتم تدليك فروة الرأس بالخليط ويترك لمدة ساعة، ويغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وعليك بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.