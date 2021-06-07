اخبار الخليج

أمراض خطيرة تهدد الأطفال بسبب الوجبات السريعة.. ما هي؟

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمراض خطيرة تهدد الأطفال بسبب الوجبات السريعة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر خبير التغذية الألماني ماتياس ريدل من خطورة الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرغر على صحة الأطفال، إذ ترفع خطر الإصابة بالبدانة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وسرطان القولون.

 

ولتجنب هذه المخاطر ينصح ريدل الآباء بدمج الخضروات في سن مبكرة ليتعرف الأطفال على الطعام الصحي، مشيراً إلى أن حاسة التذوق لدى الطفل تتشكل في العامين الأول والثاني من عمره.

وبناء على ذلك، على الطفل تعلم تحمل المواد المرة في النباتات، حتى لا يرفض الخضروات لاحقا.

 

ولأن الممنوع مرغوب، قال الخبير الألماني، إنه لا بأس من تناول الطفل وجبات سريعة بمعدل لا يزيد عن مرة أو مرتين، في الشهر.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا