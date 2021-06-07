شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبيرة: النظام الغذائي منعدم الدهون يسبب العقم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن اتباع حمية غذائية خالية من الدهون بهدف التخلص من الوزن الزائد، يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن، وحتى العقم. وحسب موقع روسيا اليوم، تؤكد الخبيرة أن تناول مواد غذائية خالية من الدهون، يمكن فقط إذا كان الجسم يحصل على الدهون من مصدر آخر. وتقول «نقص الدهون ينعكس على الحالة الصحية وعلى المظهر الخارجي للشخص، إذ يصبح الجلد جافاً ومتجعداً، وتنخفض المناعة، وتتسارع شيخوخة أعضاء الجسم وتتآكل، وقد تظهر مشكلات في القلب والدماغ وتضعف الذاكرة وتنخفض سرعة الاستجابة عنده».

