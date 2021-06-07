الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية تمشيط واسعة على الحدود مع لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء إعلان أدرعي بتغريدة على الصفحة الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إنه "خلال ساعات الليلة قامت قواتنا بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه فيهما في منطقة السياج الأمني مع ​لبنان​. يتضح من المؤشرات في الميدان ان الحديث ليس عن عمل تخريبي".

وأكد أدرعي أن "​القوات الاسرائيلية​ تواصل أعمال البحث التي تشارك فيها أيضا قوات ​الشرطة​ والسكان في البلدات المجاورة عادوا إلى ​الحياة​ الطبيعية".

وكانت معلومات ​صحفية قد أفادت​ عن "حصول تسلل لشخصين إلى شمال ​اسرائيل​، إضافة إلى وجود أثار دماء وملابس"، مشيرة إلى أن "​الجيش الاسرائيلي​ طلب من سكان شلومي البقاء داخل منازلهم بعد وجود أثار فتحة في الجدار الحدودي مع ​لبنان​".