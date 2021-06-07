مسؤول أردني: الغذاء المتداول في البلاد سليم 100%  

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وقال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يصادف 7يونيو/ حزيران من كل عام.

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وشدد مهيدات في تصريحات نقلتها وكالة "عمون" على أن الغذاء المتداول في الأردن سليم 100%، لافتا إلى أن لمؤسسة الغذاء دورا حصريا في الرقابة على الغذاء والتأكد من سلامته عبر زيادة عدد الفحوصات والتأكد من سلامة متبقيات الأغذية.

وقال إن هناك "مختبرات تابعة للمؤسسة هذفها التأكد من سلامة المنتجات الغذائية في الأردن ومطابقتها للمواصفات المعتمدة عبر سلسلة فحوصات حسية ومخبرية للتأكيد على سلامة الغذاء المتداول محليا".

وقادت الرقابة الميدانية على الغذاء خلال العام الماضي إلى إتلاف آلاف الأطنان الغذائية المخالفة، علاوة على توجيه نحو 20 ألف إنذار للمنشآت المخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية.

وخلال 2020، أوقفت المؤسسة 1711 منشأة غذائية مخالفة، ووجهت 492 مخالفة لمنشآت مخالفة للاشتراطات الصحية.

ويشكل الغذاء غير الآمن تهديدا لصحة الإنسان، ويموت ما يقدر بنحو 420,000 شخصا حول العالم سنويا، بعد تناولهم أطعمة ملوثة، ويتحمل الأطفال دون سن الخامسة 40% من عبء الأمراض المنقولة بالغذاء، مع 125,000 حالة وفاة سنويا.