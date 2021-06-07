شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية صحو بالإمارات وحار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تسود سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من المملكة العربية السعودية، في حين يكون الطقس بالإمارات العربية المتحدة، صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

قالت مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى سيكون طقس اليوم الثلاثاء، فيه السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جيزان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: "في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الافقية".

وعن الرياح السطحية قال ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة.وتكون غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15-35كم/ساعة.

وارتفاع الموج، من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وبخصوص حالة البحر، فهي متوسط الموج الى مائج .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع احتمال تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر، حارا نهارا، رطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:38 والثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والثاني عند الساعة 06:24 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:35 والثاني عند الساعة 19:28 والجزر الأول عند الساعة 14:05 والثاني عند الساعة 02:29 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 45 29 90 20 دبــي 46 29 85 20 الشارقة 45 29 80 20 عجمان 41 28 85 20 أم القيوين 43 26 80 20 رأس الخيمة 41 29 85 15 الفجيرة 34 31 80 20 العين 48 32 80 15 ليوا 48 29 90 15 الرويس 41 25 90 25 السلع 41 27 90 25 دلما 39 27 85 25 طنب الكبرى 37 29 85 25 طنب الصغرى 37 29 85 25 أبو موسى 37 29 85 25 - مل -

طقس الكويت

قالت مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون ليلًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة .

أما نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة.

طقس البحرين

قالت إدارة الأرصاد بوزارة الأرصاد والمواصلات بمملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون حسن ولكنه حار مع تصاعد الأتربية في بعض المناطق خلال النهار.

وأضحت إدارة الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار

موضحة أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر،ودرجة الحرارة العظمى 44 م درجة الحرارة الصغرى 29 م الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 15%.