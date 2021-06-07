شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: إصدار الرخصة المهنية التعليمية يمنع أهلية برنامج «حافز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مدى تأثير إصدار الرخصة التعليمية على أهلية برنامج “حافز”. وجاء توضيح الصندوق في ردّه على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن صحة تأثير إصدار الرخصة التعليمية على أهلية البرنامج. وبيّن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن إصدار الرخصة المهنية التعليمية يمنع أهلية برنامج “حافز”.

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