شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطورة «البخور» على الرئتين والحنجرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من خطورة وأضرار استنشاق البخور. وقال “النمر” عبر تويتر: “البخور يزيد من احتقان الحنجرة والقصبات الهوائية وهذا مما يزيد نوبات الربو ويزيد احتمالية تعرض الرئتين للالتهابات الفيروسية والبكتيرية”. ووجه استشاري أمراض القلب نصيحة واضحة للجميع بقوله: “لا تغلقوا الغرفة التي فيها المبخرة ولا تستنشقوا البخور”.

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