شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الطيران المدني» يكشف أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الدولية خلال هذه الفترة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 _ فريق التحرير :

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الدولية خلال هذه الفترة.

وقال الروساء: إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى سياسة السوق الحر، ومصادفتها لموسم الصيف أيضاً، فضلاً عن تأثر قطاع الطيران بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم، بحسب “عكاظ”.

وتوقع انخفاض الأسعار تدريجياً بعد انتظام الرحلات وزيادتها، مشيراً إلى أن الهيئة تراقب أسعار التذاكر بشكل دوري ولديها تصنيفات ومؤشرات عن الناقلات والمطارات أيضاً.

ولفت إلى أن اشتراطات الدول لاستقبال المسافرين تعتبر دافعاً أساسياً للسفر وليست أسعار التذاكر، داعياً الجميع إلى ضرورة الاطلاع على إجراءات دولة المقصد لتجنب أي إشكاليات.