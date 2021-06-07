شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الاثنين.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة وغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الإثنين- بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

أجواء شديدة الحرارة

في حين تتأثر المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح وأمطار

من جانبه، توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، رياحا من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية، والطرق الرابطة بين مدنها وخط الشرقية الرياض، وجنوبه، وأجزاء من المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

كما توقع الحصيني أمطارا على المرتفعات الغربية والجنوبية وسلطنة عمان، مشيرا إلى تراجع الكتلة الحارة تدريجياً بداية من غد الثلاثاء.

وأوضح أن درجات الحرارة تنخفض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية، ويكون واضحاً في نهاية هذا الأسبوع، حيث تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعة السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.

درجات الحرارة المتوقعة هنا: