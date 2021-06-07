لاب توب جديد من آيسر.. اعرف المواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق اللاب توب Swift X الجديد، والذي يأتي بشاشة قياس 14 بوصة وبجسم نحيف.



وتروج الشركة التايوانية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال تجهيزه بمعالجات AMD Ryzen من الجيل الخامس وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3050 (Ti)، وبالتالي فإنه يمكن استعماله لتشغيل معظم الألعاب الحالية في الإعدادات المتوسطة والعالية بدون مشاكل.

ويأتي جهاز آيسر الجديد في جسم بوزن 1.39 كجم ولا يتعدى سُمكه 17.9 ملم، ويزخر بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت واثنين من أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 1 تيرابايت لكل منهما، وتمتد فترة تشغيل البطارية سعة 59 وات/ساعة إلى 17 ساعة.

ويشتمل اللاب توب الجديد من آيسر على شاشة IPS قياس 14 بوصة وتعمل بدقة Full HD. وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 85.7%، وتعمل الشاشة بدرجة سطوع 300 نيت مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%.

ويزخر اللاب توب Swift X الجديد بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ USB-C واثنين من منافذ USB-A ومخرج HDMI ومنفذ الصوت، كما يمكن تسجيل الدخول في اللاب توب الجديد بواسطة ماسح بصمة الأصابع ووظيفة ويندوز Hello المدمجة.

والأسبوع الماضي، كشفت الشركة التايوانية النقاب عن اللاب توب Aspire Vero الجديد، الذي يركز على الاستدامة.

ويأتي غطاء الجسم للجهاز الأول للشركة مصنوعا من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة تصل إلى 85%، كما أن كرتون عبوة التغليف مصنوع من ورق معاد تدويره.

ولم تفصح الشركة عن الكثير من المواصفات الفنية لجهاز اللاب توب الجديد سوى أنه ينبض بداخله معالج إنتل من الجيل الحادي عشر مع قرص صلب M.2-SS سعة 1 تيرابايت، بالإضافة إلى منفذ USB-Type-C ومنفذي USB-Type-A ومنفذ HDMI-2.0.