ساعات ذكية تغنيك عن هاتفك المحمول.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جارمن الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، عن توسيع باقة منتجاتها من الساعات الذكية الرياضية.



وطرحت الشركة الأمريكية الموديلين Forerunner 945 LTE وForerunner 55 الجديدين لتلبية متطلبات العدائين في المقام الأول.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية Forerunner 945 LTE الجديدة تتيح للرياضيين التخلي عن الهواتف الذكية، بفضل تجهيزها بوظيفة LTE، التي تجعل المستخدم على اتصال دائم بأصدقائه أثناء التنقل أو طلب المساعدة في حالة الطوارئ أثناء التدريب، علاوة على أنه يمكن إرسال تحديثات السرعة والمسافة المقطوعة تلقائيا عن طريق إصدار الحدث المباشر.

وتزخر الساعة الذكية Forerunner 945 LTE الجديدة بالعديد من وظائف التتبع المعروفة من جارمن، والتي تضم أنظمة GPS وGLONASS وGalileo وقياس الارتفاع البارومتري ومستشعر PulseOx لقياس معدل نبضات القلب وتشبع الأكسجين في الدم والعديد من وظائف التدريب الأخرى.

ويمكن استعمال تطبيقات الرياضة المثبتة مسبقا لتتبع أنواع الرياضات المختلفة بدءا من السباحة ومرورا بالبيلاتس واليوجا ووصولا إلى قيادة الدراجات الهوائية وتمارين HIIT، إلى جانب الوظائف الصحية المختلفة مثل تتبع دورة الحيض وتتبع الحمل وقياس معدل نبضات القلب طوال اليوم وعداد الخطوات، علاوة على ميزة استعمال خدمة الدفع جارمن Pay.

وتمتد فترة تشغيل البطارية في الساعة الذكية Forerunner 945 LTE الجديدة لمدة أسبوعين في وضع الساعة الذكية وإلى ما يصل إلى 35 ساعة في وضع GPS.

وتأتي الساعة الذكية جارمن Forerunner 55 الجديدة بنطاق وظائف أقل وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 20 ساعة فقط في وضع GPS.

وتخلت الشركة الأمريكية في ساعتها الذكية الرياضية عن وظيفة LTE، ولكنها توفر العديد من وظائف تتبع التمارين وقيم القياس الفسيولوجية مثل VO2max وتأثير التدريب وحالة التدريب ومستشعر قياس معدل نبضات القلب من الجيل الرابع.