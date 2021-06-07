عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة هواوي.. كل ما تريد معرفته عن سماعات Freebuds 4

الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق سماعة الرأس Freebuds 4 اللاسلكية الجديدة، والتي تتمتع بعدد من المزايا الجديدة.



وأوضحت هواوي الصينية أن الجيل الجديد من سماعة الرأس اللاسلكية يمتاز بوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة وفترة تشغيل بطارية تمتد إلى 18 ساعة بواسطة علبة الشحن المرفقة.

مواصفات سماعة هواوي فري بودز 4

وتمتاز سماعة الرأس Freebuds 4 اللاسلكية الجديدة بتصميم Open-Fit مع وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة ANC، والتي تقوم بتصفية الضوضاء المحيطة إلى ما يصل 25 ديسيبل عن طريق اثنين من الميكروفونات المزدوجة والمركبة بشكل محمي من الرياح، ويتم تشغيل الموسيقى عن طريق مشغل LCP بنطاق تردد عالٍ يصل إلى 40 كيلوهرتز.

وتروج هواوي لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة فري بودز 4 من خلال راحة الارتداء بفضل التصميم العملي المحسن والوزن الخفيف للغاية، الذي يبلغ 4.1 جرام، ويتم التحكم في وظائف التشغيل عن طريق السطح الحساس للمس، بالإضافة إلى وظيفة إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتا بمجرد خلع السماعة من الأذن، وإعادة التشغيل مجددا عندما يتم ارتداء سماعة الرأس مرة أخرى.

وتمتد فترة تشغيل البطارية بسماعة الرأس Freebuds 4 اللاسلكية الجديدة من 4 - 18 ساعة بفضل علبة الشحن المرفقة، ومن خلال تقنية الشحن السريع فإنه يمكن إعادة شحن سماعة الرأس لمدة 15 دقيقة لكي يتم تشغيلها لمدة ساعتين ونصف الساعة، ويتم إعادة شحن علبة الشحن عن طريق منفذ USB-C أو عن طريق وظيفة الشحن اللاسلكي.