عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر ترد على قرار حجبها في نيجيريا بعد إزالة تغريدة للرئيس

الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365

ردت شركة "تويتر" على تعليق نيجيريا لموقعها في البلاد، بعد إزالة تغريدة للرئيس النيجيري، محمد بخاري.



واعترضت شركة تويتر على قرار الحجب، وقالت في تغريدة: إنها قلقة للغاية من تصرفات نيجيريا، وإنها تعتبر الإنترنت المفتوح حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

ويواجه موقع "تويتر" رد فعل سلبي وعنيف على اتخاذ إجراءات بشأن تغريدة محمد بخاري.

وبررت "تويتر" ذلك، قائلة: إن المنشور انتهك سياسة الموقع من خلال التهديد بمعاقبة الانفصاليين الذين زعم أنهم هاجموا المباني الحكومية.

وليس من الواضح مدى شمولية الحجب والتعليق ومداه، إلا أن موقع التواصل لم يكن متاحًا على بعض الهواتف النيجيرية اعتبارًا من صباح الخامس من يونيو.

يذكر أن "تويتر" تعرض مرارا وتكرارا لانتقادات من جهات متعددة عند تطبيق قواعده على القادة السياسيين، واتهمها البعض بالمعايير المنفصلة، فيما انتقد آخرون الشبكة الاجتماعية بأنها تفرض رقابة على الأصوات.