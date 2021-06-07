شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بجهود العراق في مجابهة التغير المناخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت منظمة الأمم المتحدة بجهود العراق في مجابهة التغير المناخي . وقال المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة بغرب آسيا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نتقدم بالشكر للرئيس العراقي برهم صالح، لالتزامه بتأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين عبر خارطة طريق تلبي الحاجة الملحة لمجابهة التغير المناخي" - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد صرح في وقت سابق ، بضرورة تأسيس برنامج وطني لإنعاش ‫وادي الرافدين لمجابهة التغير المناخي.