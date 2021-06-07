شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن والدفاع السوداني يصدر عددا من القرارات لفرض هيبة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني، عددا من القرارات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان أن مجلس الأمن والدفاع عقد اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وقال وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش أحداث الثالث من يونيو الجاري (في إشارة إلى المسيرات التي شهدتها الخرطوم)،والأحداث الجارية في جنوب دارفور، وأحداث منطقة خور برنقة بولاية غرب دارفور (غرب السودان).

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع إصدار عدد من التوجيهات للجان أمن الولايات واللجنة الفنية، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعزز استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة.