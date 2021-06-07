شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في إحدى الغابات شمال النماص.. و«الدفاع المدني» يباشر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى الغابات شمال محافظة النماص، حيث وصلت مساحاته إلى 10 آلاف متر مربع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، بتوفيق الله، من إخماد الحريق في مواقع متعددة، ولا تزال الفرق الخليج 365 عملها في المواقع التي لم يتم فيها إخماد النيران بشكل كامل.

يذكر أن منطقة الحريق تبعد عن المنازل والأماكن السياحية، وتشارك قوات من الدفاع المدني والفرق التطوعية للبحث والإنقاذ وهيئة الهلال الأحمر في إخماد الحريق.