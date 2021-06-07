"داعش" يعلن مسؤوليته عن انفجار سبها بليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وذكر التنظيم أن أحد مسلحيه ويدعى محمد المهاجر، اقتحم نقطة تفتيش يوم الأحد بسيارة ملغومة.

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وقالت السلطات المحلية ومسعفون، إن "الانفجار قتل شخصين على الأقل منهم الضابط. ولم يتضح ما إذا كان المهاجم أحد القتيلين".

وفي وقت سابق قال عقيد بالجيش الوطني الليبي، مساء أمس الأحد، إن 4 أشخاص قتلوا إثر انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة أمنية في مدينة سبها جنوبي ليبيا.

وأكد العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" على أن "انتحاري بسيارة مفخخة استهدف بوابة مفرق أبناء المازق ما أدى إلى استشهاد إبراهيم عبدالنبي آمر البحث الجنائي في سبها، وثلاثة آخرين لم يتم التعرف عليهم".

وأضاف، أن التفجير أسفر عن سقوط جرحى بجانب حرق 3 سيارات تابعة لمديرية أمن سبها.