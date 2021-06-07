شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية: قرار عودة نازحي مخيم الهول بيد الجهات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن الجهات الأمنية هى الجهة المسؤولة عن قرار عودة نازحي مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "قرار عودة نازحي مخيم الهول بيد الجهات الأمنية حصرًا، أما وزارة الهجرة فيقتصر دورها على الإيواء وتوفير مستلزمات الإغاثة بالتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية"، موضحًا "لا نمتلك صلاحية إصدار قرارات تحديد مصير النازحين واللاجئين سواء كان بإدخالهم أو إخراجهم من الأراضي العراقية".

يذكر أن 100 عائلة تضم 500 شخص عادت من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى في مايو الماضي.