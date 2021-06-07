شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تكرم الفائزين بمسابقة «برمجان القرآن» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كرم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خلال الحفل الختامي لمبادرة “برمجان القرآن الكريم” الهاكاثون الأول لتعليم القرآن الكريم، الفائزين في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز وبشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع والمؤسسات والجمعيات والأوقاف المانحة، وذلك صباح اليوم الأحد 25 شوال 1442هـ في بمركز الملك فهد للبحوث.

وبدأ الحفل الختامي بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقت الدكتورة ليلى بنت ماجد القصبي كلمة نيابة عن أصحاب المشاريع والابتكارات، أكدت من خلالها على أهمية ودور البرمجان في خدمة كتاب الله وحث الشباب والشابات على تقديم أفكار ومشاريع عصرية وقدمت شكرها الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز والجهات الداعمة للبرمجان، بعد ذلك شاهد الحضور فلمًا وثائقيًا عن البرمجان.

ثم قدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، لرعايته للبرمجان، والذي حقق نجاحات وحظي بحضور ومشاركة متميزة من أهل القرآن الكريم والمختصين في التطبيقات والبرمجيات حيث شهد مشاركات متميزة بلغت 2500 مشاركة، كما شارك طلاب وطالبات 70 جامعة محلية وعالمية في البرمجان.

بعد ذلك أعلن أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني والتي جاءت على النحو التالي: المركز الأول: مشروع وتد، من السعودية وهو مشروع قائم على تعليم مخارج الحروف عن طريق VR وتصحيح نطق القرآن الكريم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وحل في المركز الثاني: مشروع الصاحب القرآني، من جمهورية مصر العربية، وهو مشروع قائم على تسهيل القرآن على للمكفوفين والأميين وصعوبات التعامل مع التقنية عن طيرق الأوامر الصوتية.

وفي المركز الثالث: مشروع مجمّع القراءات، من السعودية وهو منصة افتراضية تسهل الوصول إلى القراءات المتواترة وضبطها، وفي المركز الرابع: مشروع IQ: Introduce Qura’an، من دولتي الهند وبنقلادش وهي منصة افتراضية لتعليم غير العرب معاني كلمات القرآن عن طريق الرسم والصور، وفي المركز الخامس: مشروع لنحيا بالقرآن، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تيسير تدبر القرآن بمنهجية تربوية تفاعلية مرئية تناسب جميع المستويات وكرم معالي رئيس الجامعة الفائزين والفائزات والجهات المشاركة والداعمة للبرمجان كما كرم أعضاء اللجنة التنفيذية للبرمجان.

وتحت رعاية رئيس الجامعة وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية لدعم البرمجان في نسخته الثانية العام المقبل، ومثل الجامعة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ومثل المؤسسة بالإنابة عن الأمين العام لمؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد الشريم، مدير العلاقات والإعلام والشراكات بالمؤسسة الأستاذ أنس بن إبراهيم جبلي.