شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: حالتان لا تتغير معهما مكان وزمان شروق الشمس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن مكان وزمان شروق الشمس يتغير بسبب كروية الأرض وميلان الشمس إلا في حالتين.

وأضاف الزعاق: “أن الحالة الأولى يتساوى فيها طول الليل مع النهار في المواقع التي تكون على خط الاستواء، لذلك لا يتغير مكان وزمان شروق الشمس فيها”.

وتابع خالد الزعاق: “أن الحالة الثانية التي لا يتغير فيها مكان وزمان شروق الشمس يكون في حال الاعتدالين الخريفي والربيعي، حيث يتساوى طول الليل مع النهار في كل الكرة الأرضية”.

وختم خالد الزعاق بقوله “إن الشمس خلال هذه الأيام ستكون على مشارف وصولها إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال، منوها بأن الشمس ستصل لأقصى وقت لغروبها بعد أسبوعين”.