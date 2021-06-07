شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لقاحات كورونا ذات مأمونية عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية أن الوعي المجتمعي أسهم في انخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، داعية إلى مواصلة الالتزام للوصول إلى الاتجاهات الإيجابية من خلال أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد العبد العالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن "اللقاحات ذات مأمونية عالية، والتردد في أخذها يعد أمراً خطيراً".. منوها بأن الإقبال على أخذ اللقاح حول العالم في تزايد مستمر حيث بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح أكثر من ملياري شخص تقريبا.

وشدّد على أهمية الحرص على التباعد والمسافة الآمنة خلال المناسبات والاجتماعات، مشيرا إلى أن اللقاح يقلل من فرص العدوى، كما يحد من المرض الشديد.

وعن اللقاحات في المملكة، أوضح الدكتور العبد العالي أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 14 مليونا و852 ألفا و246 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها 590 مركزا، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا إلى الأمان، موضحاً أن هناك العديد من المعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات التي تلقى رواجاً كبيراً، محذراً من تداولها.