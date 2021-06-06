شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول.. سحب سيارة مواطنة وهي بداخلها يثير حالة من الجدل على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل المغردون مع مقطع متداول عبر وسم “سحب سيارة مواطنه وهي فيها”، حيث وثق المقطع سحب السيارة وبداخلها المواطنة.

وأوضح مغردون في تعليقهم على المقطع، بأن الواقعة تعود إلى مواطنة أخذت سياره من البنك وتم دفع الأقساط بالكامل، فيما تبقى فقط آخر دفعة، وراجعت المواطنة البنك لجدولة ما تبقى على السياره، وولكن طلبها قوبل بالرفض من قبل البنك ، ورفعت شكوى ولكن بدون فائدة”.

وفوجئت المواطنة، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، بسيارة أخرى (سطحة) تسحب سيارتها أثنا تواجدها بداخلها.

وأثار المقطع حالة من الجدل وردود الأفعال المتباينة، فيما لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، التحقق بدقة من توقيت أو صحة المقطع، وفي انتظار صدور بيان من الجهات الرسمية يكشف ملابسات المقطع.