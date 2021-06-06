شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية متفرقة، على أجزاء من مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة.
وتشمل الحالة أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل كل من المدينة المنورة وبيشة 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.
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