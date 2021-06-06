لبنان... إلقاء قنبلة في منطقة باب التبانة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر مراسل "الوكالة الوطنية للإعلام" في طرابلس اللبنانية، أن مجهولا ألقى قنبلة صوتية في باب التبانة، دون تسجيل أي أضرار.

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وفي وقت سابق، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة آخرون، الأربعاء الماضي، في انفجار بشمال لبنان.

وأكدت الوكالة اللبنانية، وفاة شخص وإصابة أربعة أخرين جراء انفجار جسم حديدي، لم تعرف ماهيته بعد، داخل بؤرة لتجميع الحديد المستعمل في منطقة السقي في باب التبانة، وحضرت فرق الإسعاف إلى المكان وعملت على نقل الجرحى إلى أحد مستشفيات المنطقة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة بالتزامل مع "استعصاء" سياسي في البلاد على خلفية كارثة مرفأ بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، قد طالب قبل أيام، بضرورة أن تسدد حكومة تسيير الأعمال ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، كما طالب الحريري أيضا في بيان نقلته وكالة "رويترز" المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه لبنان.