شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى يشهد تنفيذ تمرين تكتيكى بالذخيرة الحية شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق السعيد شنڨريحة رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية "سحق 2021" بولاية الجلفة (شمال) بالناحية العسكرية الأولى.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - أن الفريق شنڨريحة شهد التمرين، الذي نفذته الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي.

وأشار إلى أن التمرين يهدف إلى صقل مهارات القيادات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، واختبار القدرة على التنفيذ الناجح للمهام القتالية.

وقال البيان إن "تنفيذ هذا التمرين أكد بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، ويؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها القوات المسلحة الجزائرية في السنوات الأخيرة".