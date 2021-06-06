شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية : اعتقال إرهابى وضبط حزام ناسف وصواريخ فى ديالى ونينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الأحد، عن اعتقال إرهابي وضبط حزام ناسف وصواريخ في محافظتي ديالى ونينوى.

وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "وفقا لمعلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع لفرقها الاستخبارية في قيادتي عمليات ديالى وغرب نينوى، أكدت تواجد أحد الإرهابيين في ديالى ووجود أسلحة وأعتدة وصواريخ وحزام ناسف في قواطعهم".

وأضافت أن تم على إثرالمعلومات تمكنت قوات الاستخبارات العسكرية في الفرق الخامسة والخامسة عشرة من ضبط مخزنين للعتاد ضمت حزاماً ناسفاً، و5 كغم من مادة C4 و2 كغم من مادة TNT ، و35 قنبرة هاون مختلفة العيارات ، وصاروخين كراد و4 صواريخ كاتيوشا و3 ركائز للهاونات ، فضلا عن 3 حشوات قاذفة وسبطانة هاون وعلبة عتاد bkc.

ولفتت إلى أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة والفوج الثاني اللواء الرابع تمكنت من القاء القبض على إرهابي في مندلي بديالى، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.