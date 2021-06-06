شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يؤكد ضرورة تفعيل تشريعات مناهضة للتمييز العنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رجاء نيكولا، على ضرورة تفعيل كافة القوانين والتشريعات المناهضة للتمييز العنصري، بجميع أشكاله والتي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها السودان.

وأكدت نيكولا، خلال لقائها اليوم الأحد مع وفد منظمة "تضامن السودانية لمناهضة التمييز العنصري"، على ضرورة قيام ورش ومؤتمرات للتعريف بالقوانين وكيفية تفعيلها حتى يتمتع كل مواطن بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون.

من جانبها، أوضحت جمانه التجاني عضو الوفد، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق إلى أهمية إقرار قانون مناهضة التمييز العنصري وتفعيله حتى يرى النور، لإنهاء كافة أشكال التفرقة أو الاستثناء أو التقييد القائمة على أساس العرق أو اللون أو غيرها من أشكال التمييز العنصري.

وأشارت إلى أن المجموعة تعمل وفق منظومة كبيرة لدعم مسودة القانون حتى يصبح تشريعا ملزما وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذه.