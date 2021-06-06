شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يشيد بقرار الدنمارك بإعادة فتح سفارتها فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بقرار الحكومة الدانماركية بإعادة فتح سفارتها في بغداد، منوها بأن العراق يولي اهتماما كبيرا بالعلاقة مع الدانمارك والاتحاد الأوروبي بشكل عام، ويسعي لتطويرها ضمن إطار سياسة العراق الخارجية والنهج الإيجابي والبناء الذي اعتمدته هذه الحكومة.

وأكد الكاظمي - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأحد، خلال لقائه وزير خارجية الدانمارك جيبي كوفود والوفد المرافق له - تطلع بلاده للدور الدانماركي والأوروبي بشكل عام في إسناد العملية الانتخابية المقبلة بالمراقبين وفق الاحتياجات العراقية.

ومن جهته، أكد وزير خارجية الدانمارك التزام حكومة بلاده بدعم العراق والعمل إلى جانبه في مكافحة الإرهاب، معربا عن الفخر باستلام قيادة بعثة الناتو في العراق، والتطلع إلى لعب دور لاستثمار ذلك لتعزيز آليات دعم القوات الامنية العراقية في مجالات التدريب والمشورة وبناء القدرات المؤسساتية.

كما أكد استعداد الدانمارك لتوفير المساعدة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذلك دعم التوجهات الاصلاحية للحكومة العراقية في المجال الاقتصادي، وحشد الدعم الدولي لها، مشيدا بالدور العراقي على الساحة الإقليمية، وتنامي فعالية هذا الدور مؤخراً بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.