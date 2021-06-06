شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن التوقيع على اتفاقية باريس للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته قررت التوقيع على اتفاقية باريس للحفاظ على البيئة وإحالتها إلى مجلس النواب الليبي للمصادقة عليها.

جاء ذلك - في كلمة القاها خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة البيئة الليبية اليوم الأحد - في العاصمة طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "استعادة النظام البيئي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماما خاصا للحفاظ على بيئة نظيفة وذلك من خلال سعيها الدؤوب لعقد عديد الاتفاقيات مع الدول المتقدمة لاستخدام أحدث التقنيات في مجال المحافظة على البيئة.

وأكد رئيس الحكومة الليبية في كلمته، أن ليبيا تعتبر الأكثر تضررا من المناخ الحالي كموجات الجفاف وندرة الأمطار، كما قدم عدد من المهندسين المتخصصين بالبيئة، خلال الاحتفالية، عروضا تقديمية للمحافظة على البيئة كزراعة الأشجار والتقليل من استعمال مادة البلاستيك الملوثة للبيئة وكيفية التأقلم مع المتغيرات المناخية.