شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات»: 6 علامات تعد مؤشراً على التعاطي والإدمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن بعض العلامات التي تشير إلى احتمال تعاطي الشخص للمخدرات وإدمانها. وأوضحت أنه لا يمكن الجزم أو التعميم بأن كل تلك الأعراض والأضرار بسبب تعاطي المخدرات، إنما هي مؤشرات ذات دلالة قوية على ذلك؛ لا سيما في حال اجتماع أكثر من واحدة منها. وكشفت اللجنة عن أبرز العلامات الدالة على تعاطي المخدرات وهى: 1 – العدوانية والتلفظ بكلمات بلا وعي وكذلك الوساوس والشكوك. 2 – الغثيان والشعور الدائم بالاكتئاب والتغيب المستمرعن المدرسة أو العمل. 3 – آثار الحروق على الملابس وظهور جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي وشحوب الوجه. 4 – سرقة الأشياء الثمينة من المنزل للحصول على الجرعة. 5 – العزلة عن الاخرين وتغير ملحوظ في الشكل والهيئة. 6 – وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي؛ ومنها إبرة وملاعق محروقة ومخلفات السجائر. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه العلامات والسلوكيات ليست قطعية في تعاطي صاحبها للمخدرات، ويمكن أن يكون سببها أمراضًا عضوية أو نفسية أخرى.

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