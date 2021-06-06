شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. «التعليم» تطلق مسار التميز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مسار التميّز للابتعاث، بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة، وذلك من خلال التفاصيل الموضحة أدناه:

الهدف من البرنامج:-

لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة في عدد من التخصصات الجديدة.

المؤهلات المطلوبة:-

– البكالوريوس.

– الماجستير.

– الدكتوراه.

المزايا:-

– التقديم إلكتروني متاح طوال العام.

– لا يشترط عمر محدد للتقديم على المسار.

– لا يشترط امتداد التخصص.

التخصصات المطروحة:-

– 32 تخصص متنوع وشامل في أكثر من 70 جامعة حول العالم.

بعض التخصصات:-

– العلاقات الدولية.

– الاقتصاد.

– الموارد البشرية.

– الأمن الوطني.

– الرياضة.

– الإعلام وعلوم الإتصال.

– العدالة الجنائية.

– علوم البحار.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالياضغط هنا