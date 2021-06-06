دنيا سمير غانم تنشر صورة لدلال عبد العزيز وتشكر الجميع

دبي - محمود عبدالرازق - وظهرت في الصورة، إيمي ودنيا وهما طفلتين، إلى جانب والدهما الممثل الراحل سمير غانم، ووالدتهما الممثلة دلال عبد العزيز.

وقالت دنيا في تعليقها على الصورة إن دلال لا تزال في العناية المركزة، على خلفية إصابتها الشهر الماضي بفيروس كورونا، هي وزوجها الراحل سمير غانم، وأضافت دنيا أن حالتها الصحية لا تسمح بإبلاغها بخبر وفاة سمير غانم، الذي توفي الشهر الماضي.

وكتبت دنيا في تعليقها على الصورة: "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده". وتابعت: "شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب".

وقال مصدر طبي، في المستشفى الذي تعالج فيه دلال عبدالعزيز، اليوم الأحد، إن حالة الفنانة الصحية تتحسن بشكل عام ولكن ببطء.

وأشار، بحسب ما نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية، إلى أن الرئة لديها تعاني من تليف شديد إثر إصابتها بفيروس "كورونا"، وما زالت بحاجة إلى دعم أكسجين.