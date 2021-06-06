الكويت تكشف ماذا فعلت السعودية أمام "هجوم صدام حسين الغاشم"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY

وقال الناصر، خلال مشاركته في أعمال اجتماع مجلس التنسيق الكويتي السعودي بالرياض: "نحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم (خلال حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين) حيث لعبت المملكة العربية السعودية الشقيقة الدور التاريخي والقيادي والريادي والمحوري في تحرير دولة الكويت وعودة الشرعية إليها"، حسب "صحيفة القبس" الكويتية.

وأضاف: "علاوة على تسخير كافة القدرات والإمكانيات والمشاركة الفعالة على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها لتحرير دولة الكويت من الاحتلال وهو ما تم بحمد الله وفضله وبفضل وقفة الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود والقيادة السعودية وشعبها".

وأكد الناصر، أن "هذا الموقف الذي تجسدت فيه مجددا مصيرية العلاقة بين البلدين والقيادتين سيظل محفورا في ذاكرة الكويت وأفئدة الكويتيين إلى الأبد، مستذكرا ببالغ العرفان في هذا المقام دور العاهل السعودي الملك سلمان، عندما كان أميرا لمدينة الرياض خلال فترة الاحتلال وتسخيره لكافة الإمكانيات من أجل استضافة أبنائه الكويتيين خلال تلك الفترة والتي تترجم عمق هذه العلاقات والوشائج".