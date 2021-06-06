شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنتين ومواطن تورطوا في مشاجرة جماعية بسوق تجاري في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم إلقاء القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد المجمعات التجارية والموجودين المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وضُبط أطرافها، وهم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر، كما ضُبط (13) شخصًا لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء وجودهم في موقع المشاجرة.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة جميع أطراف القضية إلى النيابة العامة.