شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوضح حكم وضع مصباح فوق منارة المسجد لبيان إقامة الصلاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حكم وضع مصباح فوق منارة المسجد لبيان أن الصلاة مقامة، عوضًا عن استخدام مكبرات الصوت.

وقال سماحة المفتي، إن وضع مصباح على منارة المسجد لبيان إن الصلاة قد أقيمت لا أصل له في الشرع، مؤكدًا أن ذلك من البدع.

وأضاف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن من كان يحرص على أداء الصلاة في المسجد سيأتي مع الأذان أو عند سماع الإقامة على أقل تقدير.

وختم سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، بقوله إن من وضع مصباح فوق منارة المسجد فعليه إزالته حتى لا يلحقه إثمه وإثم العاملين بهذه البدعة.