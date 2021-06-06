شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات يُحذف فيها طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات..تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم الحالات التي يُحذف فيها طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، ومنها من قام بحذف جميع رغباته من النظام.

وأوضحت الوزارة، أن الحالات التي يتم فيها حذف الطلب تشمل ما يلي:

من صدر له قرار تغيير التخصص وكان له طلب نقل سابق، يحذف طلب نقله الخارجي ويعيد الإجراءات.

أو من تحقق له النقل حسب رغبته الأولى في العام السابق، لكنه لم يقم بتقديم طلب نقل للعام الحالي.

إضافة لمن قام بحذف كل رغباته من النظام.

ومن صدر له قرار نقل من قبل لجنة الظروف الخاصة، بناء على رغبته الأولى قبل أن تصدر نتيجة النقل الخارجي.

والصادر له قرار موافقة على التحويل إلى عمل إداري، أو العمل خارج وزارة التعليم قبل أن تصدر نتيجة النقل الخارجي.

الذي تم إلغاء نقله بعد صدور نتيجة النقل الخارجي لأي سبب من الأسباب.

الإجراءات الخاصة بمن عليه قضية

وتتخذ وزارة التعليم إجراء تعليق النقل الخارجي لمن عليه قضية قائمة في الإدارة التعليمية التي يتبع لها، أو تكون في الوزارة، وتكون قضية موجبة لإبعاده عن التدريس.

ويعلق النقل كذلك لمن لديه قضية توجب عدم نقله حسب رأي الإدارة القانونية، لكن يتم الاحتفاظ بسنة التقديم.

استئناف تلقي طلبات النقل

يذكر أن الوزارة أعلنت استئناف تلقي طلبات الراغبين في النقل الداخلي والخارجي بما يتجاوز 20 رغبة، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة، وتمثل هذه المرحلة الثانية من إجراءات النقل، وستستمر عملية إدخال الرغبات حتى 2 ذي القعدة الشهر القادم.