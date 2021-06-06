شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من «البنك المركزي» بشأن التحقق من المؤسسات المالية قبل التعامل معها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد البنك المركزي السعودي ، اليوم الأحد، على ضرورة التحقق من كون المؤسسات المالية التي يرغب الشخص في التعامل معها مرخصة من الجهات المختصة في المملكة.

وأوضح البنك المركزي، أن ذلك يكون من خلال زيارة المواقع الإلكترونية للجهات المختصة.

وأكد البنك المركزي على ضرورة تجنّب التعامل مع مؤسسات غير مرخصة لتلافي الوقوع في عمليات احتيال.