مصدر أمني: مقتل 4 أشخاص في انفجار سيارة يقودها انتحاري جنوبي ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح العقيد الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "انتحاري بسيارة مفخخة استهدف بوابة مفرق أبناء المازق ما أدى إلى استشهاد إبراهيم عبد النبي، آمر البحث الجنائي في سبها وثلاثة آخرين لم يتم التعرف عليهم".

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وأضاف الزوي: أن "التفجير أسفر عن سقوط جرحى بجانب حرق 3 سيارات تابعة لمديرية أمن سبها".

ويشهد الوسط الليبي تدهورا سياسيا واقتصاديا بعد سنوات من الحرب والدمار التي عاشتها البلاد.

وبعد أن أنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا، تستعد ليبيا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية هذه السنة وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.