السلطات الإسرائيلية تطلق سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد

دبي - محمود عبدالرازق - منى الكرد هي ناشطة فلسطينية، اتخذت من منصات مواقع التواصل الاجتماعي مكالنا لها للتعريف بقضية حي الشيخ جراح، مشيرة إلى ما حدث من مواجهات عنيفة بين أبناء الحي والسلطات الإسرائيلية.

هذا وأعلن نبيل الكرد، أحد أصحاب البيوت المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح بالقدس، اعتقال القوات الإسرائيلية لابنته منى.

واعتبرت كرد أن القضية الفلسطينية وقضية حي الشيخ جراح هي قضية كل الفلسطينيين وكل العرب، وقالت: "اليوم الشيخ جراح يواجه التهجير، غدا سيكون التتهجير في حي آخر، والمؤازرة هي للقدس عامة ولا تقتصر علينا".