شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تلقى القبض على منفذى تفجير الكاظمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الكاظمية المقدسة بعبوة ناسفـة، بالتعاون والتنسيق بين جهاز الأمن الوطني وخلية الصقور الاستخبارية.

وكان تفجيـر إرهابي بعبوة ناسفة في باب المراد بمدينة الكاظمية، قد وقع مساء يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين بجروح.

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن عناصر المجموعة الإرهابية قد جندوا شخصا من حماية الطوق الأمني للمدينة المقدسة، مشيرا إلى أن الخلية تنتسب إلى عصابات تنظيم داعش الإرهابي.