شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأردنى يرفض المساس بمكانة ومنزلة الملك عبدالله الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد المنعم العودات، باسم المجلس، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأعلن العودات - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، في مستهل جلسة النواب الطارئة اليوم الأحد - "رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة الملك، وأي مساس بالنظام الاجتماعي، والتوافق العشائري والعائلي، والسلم الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار الأردن الشامخ.

وقال "إن ما شهدته الساحة الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية، إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".

وأضاف "أن أعضاء المجلس يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع، وأثبتوا خلال هذه الجلسة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن".