شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مركبة يعبث بولاعة ويشعل النيران في محطة وقود بإحدى المناطق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اشتعال النار في محطة وقود في إحدى المناطق.
ويبدو من المقطع أن صاحب السيارة كان يبعث بولاعة وتسرب الغاز على يده وعلى الولاعة واشتعلت فيها النيران فرماها من نافذة السيارة، مما تسبب في خوف عامل المحطة .
وظهر خلال المقطع اشتعال النار في محطة الوقود في ثوان معدودة كما لامست النار العامل الذي فر هارباً للنجاة، كما فر صاحب السيارة بعد رؤيته اشتعال النيران.
وانطلق أحد العمال وأحد قائدي المركبات فوراً لتقديم المساعدة ومحاولة لإطفاء النيران باستخدام طفايات الحريق.
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